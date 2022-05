Après avoir arrêté les deux terroristes responsables de l’attentat à Ariel vendredi lors duquel Vyacheslav (Vladi) Golev, agent de sécurité, a été assassiné, l’armée a procédé cette nuit et ce matin à une opération dans le village d’où étaient issus les terroristes.

Les correspondants militaires dans la presse israélienne ce matin s’étonne du déroulé des événements après que les terroristes ont commis leur crime. En effet, ils sont tout simplement, remonté dans leur véhicule pour rejoindre leur domicile. Ils n’ont pas demandé d’aide, ils n’ont pas cherché à se cacher, ils ont attendu tranquillement chez eux que l’armée vienne les chercher. Et c’est effectivement ce qui s’est passé. Au bout de 20 heures de recherche pour identifier les terroristes et les repérer, l’armée s’est présentée au domicile des terroristes qui se sont rendus sans opposer aucune résistance.

Les soldats ont également saisi les armes avec lesquelles l’attentat a été commis.

Le porte-parole de l’armée, le sous-général Ran Kohav, a expliqué ce matin, que les terroristes n’étaient affiliés à aucun mouvement particulier. Il a reconnu que les services de renseignement avaient alerté sur des risques d’attentat en Judée-Samarie, mais pas particulièrement à Ariel et a donc estimé que l’armée devait étudier les façons de prévenir ce type d’attentat qu’il a qualifié de »solitaire ».

Il est revenu sur l’enchaînement des attentats meurtriers ces dernières semaines et a déclaré qu’il ne s’agissait pas à proprement parler d’une vague puisqu’ils n’étaient pas organisés par un mouvement terroriste défini ni coordonnés entre eux. »Nous ne nions pas la réalité evidemment. Les semaines à venir devraient être tendues ».

Dans une interview donnée sur la radio 103FM, Kohav a réagi au discours haineux de Yehia Sinouar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, qui a, entre autres affirmé que les attentats de ces dernières semaines n’étaient que le début.

« Le discours orgueilleux de Yehia Sinouar est pathéhtique. Je conseille à ce terroriste de s’assoir dans les ruines de sa maison dans la bande de Gaza et de ne pas s’enorgueillir à la Nasrallah comme s’il était un leader et qu’il avait son mot à dire. Le fait est que les cinq derniers attentats, à Hadera, à Beer Sheva, à Bné Brak, à Tel Aviv et à Ariel, n’ont pas été commandités par le Hamas. Il essaie de chauffer le terrain, apeuré et dissuadé par ce que nous avons fait à Gaza, il y a tout juste un an pendant l’opération Gardien des murailles et depuis ».