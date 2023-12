Le journaliste Nir Dvori, chef du département Défense et Armée de la chaine N12, a dévoilé de nouveaux détails sur les circonstances qui ont précédé la mort tragique des trois otages tués par erreur par Tsahal.

D’après ces éléments, cinq jours avant, Tsahal avait éliminé les terroristes qui les retenaient mais n’avait pas remarqué que des otages se trouvaient avec eux.

Un chien avait été envoyé en éclaireur et avait trouvé les otages. Ceux-ci savait que l’animal portait une caméra go pro et avaient dit devant la caméra: ”Nous sommes des otages israéliens”.

Les terroristes ont repéré le chien et l’ont abattu. Les soldats qui sont entrés ensuite ont éliminé les terroristes mais n’ont pas vu les otages.

Yotam Haïm, Alon Shimriz et Samar Talalka, z’l, ont survécu seuls pendant cinq jours avant de recroiser la route de soldats. Et le drame s’est produit. Malheureusement, les images de la caméra du chien n’ont été trouvées qu’après la mort des trois otages.

Par ailleurs, les trois otages avaient écrit sur un tissu blanc à l’aide d’épices trouvées sur place, en hébreu: SOS, trois otages. Mais l’information de l’existence de ce tissu n’a pas circulé entre les bataillons de l’armée et les soldats qui ont tiré, par erreur, sur les trois otages, ne connaissaient pas son existence.