Les deux frères ennemis du terrorisme « palestinien » ont une nouvelle fois détaché la hache de guerre. Le Hamas surfe sur la vague de colère sans précédent de la « rue palestinienne » contre Abou Mazen après la mort de l’opposant Nizar Al-Banat, torturé par les services spéciaux de l’Autorité Palestinienne. Lors des manifestations durement réprimées dans les villes arabes de Judée-Samarie, les drapeaux verts du Hamas étaient légion. Les réseaux sociaux de l’organisation terroriste alimentent et attisent la colère d’une partie de la population contre l’AP et son chef Abou Mazen qu’elle appelle à quitter en l’accusant d’être à la solde d’Israël.

De son côté l’Autorité Palestinienne accuse le Hamas de vouloir prendre le contrôle des organes de l’OLP et de vouloir créer un Etat à Gaza en se coupant de la Judée-Samarie. Selon Amran El-Khatib, membre du conseil national de l’OLP, les arrangements qui sont en cours de négociations entre le Hamas et Israël prouveraient que le Hamas veut « se séparer de la patrie » et créer un Etat indépendant dans la bande de Gaza. Une thèse assez étrange lorsque l’on sait que le Hamas déploie d’intenses efforts depuis des années pour supplanter le Fatah en Judée-Samarie. Amran El-Khatib accuse le Hamas de revenir sur tout ce qui avait été convenu lors des réunions de « réconciliation nationale » qui s’étaient déroulées au Caire entre toutes les factions terroristes et de vouloir créer une « nouvelle OLP ».

