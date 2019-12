Au Likoud: cela faisait longtemps qu’une réunion du comité central du Likoud n’avait pas été aussi agitée voire houleuse. Cette réunion avait pour but de voter l’annulation des primaires pour la désignation de la liste Likoud en vue des prochaines élections mais elle est vite devenue un duel de « choeurs » entre les partisans du Premier ministre Binyamin Netanyahou et ceux de son challenger Guidon Saar. L’ancien ministre a eu beaucoup de mal à s’exprimer depuis la tribune au point qu’intervienne à plusieurs reprises Haïm Katz, président du comité central, pour tenter de ramener le calme. Mais en vain. Dans son intervention, Guidon Saar a réfuté les critiques l’accusant d’affaiblir le Likoud en rappelant les primaires entre Ariel Sharon et Binyamin Netanyahou 1999 qui avaient pourtant été suivies par une victoire du Likoud en 2001.

Bleu-Blanc: comme si les tensions difficilement dissimulées entre Benny Gantz et Yaïr Lapid ne suffisaient pas, Gaby Ashkenazy a lancé dimanche un pavé dans la mare en appelant le chef de Bleu-Blanc à accepter la proposition de Binyamin Netanyahou d’être Premier ministre en premier dans un gouvernement d’union, ceci afin d’éviter de nouvelles élections. C’est la première fois que l’un des dirigeants de Bleu-Blanc émet cette demande qui ne manquera pas d’accentuer les dissensions déjà existantes entre les partis qui composent la liste, et cette fois-ci entre Gaby Ashkenazy et Yaïr Lapid qui oppose un veto catégorique à toute union avec Binyamin Netanyahou.

Photo Yossi Zeliger/ Flash 90