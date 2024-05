La traditionnelle cérémonie des flambeaux de Yom Haatsmaout a revêtu cette année un caractère tout à fait particulier, pour le 76e anniversaire de l’Etat, en raison de la guerre qui fait toujours rage, du fait que 132 otages sont toujours retenus à Gaza par le Hamas et que des dizaines de milliers de personnes sont déplacées de chez elles.

Le gouvernement n’a pas voulu renoncer à cet événement très populaire mais il a été décidé qu’il aurait lieu sans public et ne serait pas en direct. Les 12 flambeaux ont été placés sous le signe de la bravoure qui s’est dévoilée dans tant de domaines au sein de la société israélienne depuis le 7 octobre. Les chants étaient tous liés à l’espoir et à la résilience sans danses enjouées. 132 chaises jaunes vides étaient disposées sur place.

La cérémonie a été ouverte par le passage de Yom Hazikaron à Yom Haatsmaout avec un hommage poignant aux victimes du 7 octobre. Douze flammes du souvenir ont été allumés dans douze lieux meurtris par les massacres perpétrés par le Hamas ce samedi noir. Les personnes choisies pour allumer ces flammes étaient des proches de victimes.

La dernière flamme du souvenir a été allumée sur les lieux du festival Nova. Puis la troupe de danse Vertigo a réalisé une chorégraphie bouleversante représentant le drame qui s’est produit sur ce lieu. Le chanteur Omer Adam a interprété sur place, accompagné de familles de victimes, la chanson ”Un seul tissu humain”.

De retour à Jérusalem au Mont Herzl, la chanteuse Yuval Dayan a ouvert la cérémonie de Yom Haatsmaout par la chanson ”Or” (Lumière) de Naomi Shemer qu’elle a interprétée avec Dafna Elyakim, 15 ans, qui a été otage du Hamas pendant 51 jours.

Cette année, ce ne sont pas 12 personnes qui ont été choisies pour allumer les flambeaux mais 44. Chaque flambeau était allumé par 3 ou 4 personnes accompagnées par un groupe.

Les forces de l’ordre et de sécurité – Tsahal, police, Shabak, Mossad, ont été mises à l’honneur.

La bravoure civile a également été honorée avec un flambeau pour ces citoyens qui, avec peu de moyens, ont réussi à sauver des dizaines voire des centaines de personnes le 7 octobre, sans hésiter et au péril de leur vie: Youssef Alzyadana, chauffeur de minibus habitant de Rahat, le Rav Shahar Bouhzak, habitant de Netivot, Rami Davidian, habitant de Patish qui a sauvé avec sa voiture et à l’aide de membres de sa famille des centaines de jeunes de Nova, Inbal Liberman, la responsable de la sécurité du kibboutz Nir Am, et les membres du groupe de sécurité de kibboutzim de la bordure de Gaza: Barak Shalom, Tal Levitte mais aussi Avihaï Elia, du yishouv Havot Yaïr en Samarie qui est parti le 7 octobre, avec d’autres habitants du yishouv porter secours aux habitants du sud.

Les efforts des citoyens pour la hasbara dans le monde ont été mis en avant à travers trois personnages: Ella Kenan très active sur les réseaux sociaux, Youssef Haddad, un arabe israélien qui parcourt le monde et défend Israël bec et ongles et Naty Buzolic, non-juif qui ne vit pas en Israël mais qui est amoureux de l’Etat et du peuple d’Israël et a fait de leur défense l’oeuvre de sa vie.

Les équipes médicales ont été représentées par le Dr Dan Schwarzfuchs, directeur du département des urgences de l’hôpital Soroka à Beer Sheva et médecin de famille du kibboutz Aloumim mais aussi Gaya Zubeiri, paramédic de Tsahal qui a été gravement blessée au combat dans la Bande de Gaza.

Le directeur de l’industrie israélienne aérospatiale, mais aussi ceux qui ont conçu le Dôme de fer ont aussi allumé un flambeau en l’honneur du génie israélien qui a permis de repousser l’attaque iranienne massive du 14 avril dernier.

L’un des temps forts de la soirée aura été l’allumage de la flamme de ”l’esprit” par Iris Haïm, la mère de Yotam, z’l, Ezra Yahin, le plus vieux réserviste de Tsahal qui fêtera ses 96 ans le mois prochain, le compositeur Haïm Oliel de Sdérot et les chanteurs Ivri Lider et Raviv Kener, ce dernier représentant les artistes qui ont été mobilisés en tant que réservistes mais aussi les victimes de post-traumatisme de guerre. Iris Haïm a éclaté en larmes quand elle a prononcé le nom de son fils Yotam, enlevé par le Hamas le 7 octobre et tué par erreur par des soldats de Tsahal.

La cérémonie a également honoré les familles des réservistes mais aussi les femmes qui se sont organisées pour livrer des repas aux soldats et vérifier qu’ils ne manquaient de rien.

Le 12e flambeau n’a été allumé par personne. Il représentait le flambeau manquant, celui des otages parce que comme l’a dit le Président de la Knesset, Amir Ohana, lors de son allocution, en s’adressant aux otages: ”Sans vous, Yom Haatsmaout n’est pas complet”.

L’antisémitisme qui se répand dans le monde a également été évoqué. Un message fort de solidarité et de soutien aux Juifs du monde entier a été envoyé depuis le Mont Herzl à Jérusalem.

Enfin, un hommage a été rendu aux populations déplacées de chez elles. Les enfants de Kiryat Shmona et de Sdérot étaient sur scène pour chanter: ”Nous en sortirons renforcés”.