Les protestataires contre la réforme judiciaire ont beau mettre en garde contre la fuite des investisseurs étrangers, sur le terrain, les start-ups israéliennes continuent de susciter un vif intérêt.

Ainsi, dans quelques jours va s’ouvrir le salon international de l’industrie automobile en Israël – Ecomotion – et plus de 800 représentants du monde entier y sont attendus. Ils s’intéressent de près aux start-ups israéliennes dans le domaine. Entre autres, sont attendus un des vice-présidents d’Audi, un des vice-présidents d’une des branches de Toyota, un des vice-présidents de BMW, un des vice-présidents de Hyundai et un d’une des branches de Renault.

Cet événement qui se déroule chaque année depuis 11 ans, va attirer un nombre record de participants cette année. Les start-ups israéliennes proposent des solutions, notamment dans le domaine des transports intelligents, qui sont très prisés à l’international.

Plusieurs start-ups israéliennes ont déjà vendu leurs produits à l’étranger et nombreux sont les véhicules qui sont équipés de systèmes israéliens, sans que le public ne le sache, puiqu’il s’agit d’une pièce parmi d’autres intégrées dans le véhicule au moment de sa fabrication.

Jennifer Schwartz, la directrice d’Ecomotion, à l’origine de ce salon, confirme au micro d’Arutz 7 qu’elle reçoit des demandes du monde entier d’institutions et de compagnies qui veulent se tenir informées des innovations mises au point par des start-up israéliennes et sur les opportunités d’investissement en Israël dans le domaine automobile.

»Malgré la situation politique, le monde du hi-tech israélien est très solide et les start-ups continuent à faire leur travail et à tisser des liens internationaux », explique Schwartz, »Tout se poursuit, même au-delà de nos attentes ».