Le Prof. Ran Balitzer, qui dirige le cabinet d’experts qui conseille le gouvernement, a évoqué la vague actuelle du variant Omicron. Il a reconnu que les outils n’existent pas pour deviner avec précision quand le pic de contamination aura été atteint. Il a toutefois estimé qu’il y aura plusieurs millions de personnes atteintes de ce variant et un grand nombre de malades en état grave. Il a également expliqué que la nouvelle politique décidée par le gouvernement concernant les tests de dépistage est due à la propagation rapide de la contamination car le système de santé n’aurait pas pu suivre la demande.

De son côté, le Prof. Eran Segal, de l’Institut Weizmann estime que le nombre de 40.000-50.000 nouveaux cas quotidiens sera atteint cette semaine et que le doublement du nombre de malades se fera en trois jours. Il a également noté que le nombre de malades en état grave augmente de 20 par jour et que ce chiffre ira en augmentant.

Selon le site Ynet, face à l’augmentation fulgurante de la contamination et des confinements de cas-contact, qui touche aussi le personnel hospitalier, le ministère de la Santé envisage d’autoriser les médecins et infirmières atteints du virus mais asymptomatiques de se rendre tout de même au travail de crainte qu’il y ait pénurie de médecins au fur et à mesure que le nombre de patients en état grave grimpera.

Photo Pixabay