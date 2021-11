A l’occasion de la fête populaire américaine du « Thanksgiving », les organisations américaines Nefesh B’Nefesh et Friends of Israel Defense Forces (IDF) ont offert un repas à 250 jeunes de différents pays qui sont montés seuls en Israël pour y effectuer un service militaire ou civil. Ces deux organisations ont voulu remercier et mettre à l’honneur ces jeunes qui quittent leurs familles et leur confort pour venir en Israël de manière volontaire pour participer à l’effort de défense nationale ou contribuer à la société. L’immense majorité de ces jeunes restent ensuite en Israël.

Cette année, cette soirée revêt un aspect particulièrement émouvant car elle se déroule quelques jours à peine après l’ignoble assassinat d’Eliyahou-David Kay hy »d qui était lui-aussi monté seul d’Afrique du Sud pour servir dans Tsahal.

Photo Flash 90