Des détails ont été communiqués sur le déroulé de l’opération qui a permis de rapatrier les corps de 5 otages, assassinés le 7 octobre et détenus depuis par le Hamas dans la Bande de Gaza.

Les dépouilles de Maya Goren, Oren Goldin, Ravid Katz, Tomer Ahimas et Kiryl Brodsky, z’l, ont été trouvés dans un tunnel à Khan Younès, là où Tsahal avait déjà manoeuvré au début de l’année. L’hypothèse est donc que les terroristes les ont déposés à cet endroit après le départ des troupes israéliennes au printemps dernier.

L’opération a été dirigée par le commando Egoz dans un tunnel qui se situe à proximité du bâtiment de la mairie de Khan Younès. En début de semaine, à cet endroit, des combats ont eu lieu entre les forces israéliennes et les terroristes du Hamas, 40 d’entre eux ont été éliminés par Tsahal.

A 22h dans la nuit de mardi à mercredi, les combattants d’Egoz ont trouvé une piste qui les a conduits au tronçon du tunnel où se trouvaient les corps des otages. Il aura fallu creuser pendant 12 heures, à l’aide de bulldozers et d’autres outils mais aussi à la main avant que les soldats ne puissent atteindre les otages qui étaient enterrés.

L’opération s’est déroulée sans aucun affrontement avec des terroristes sur place. Les corps ont été ramenés en Israël dans des blindés de l’armée.

Au cours de ce trajet, un réserviste a filmé les corps enveloppés et a diffusé les images qui ont vite fait le tour des réseaux sociaux. La publication de ces images avant que les familles n’aient été tenues au courant et que la censure ne soit levée a suscité de nombreuses spéculations et a causé des angoisses supplémentaires à de nombreux proches d’otages. Le réserviste a été arrêté par la police militaire et sera condamné à de la prison.