Il y a une semaine tout le pays était tenu en haleine par la chasse aux deux terroristes qui ont perpétré l’horrible attentat à Elad.

Pendant plus de trois jours de jeudi soir jusqu’au dimanche matin, des milliers de soldats et policiers étaient à leur recherche 24h/24.

Pour mémoire, les deux terroristes ont fini par être trouvés dans la forêt qui se trouve en bordure d’Elad.

Quelques jours après, des soldats présents sur les lieux ont tenu à remercier la population d’Elad de leur accueil chaleureux et de leur soutien pendant ces jours difficiles.

Sur la page FaceBook »Mala’him » (Les Anges), ils ont écrit: »Trois jours de recherches après les terroristes dans la région d’Elad. Pour dire la vérité, nous ne pensions pas que cela se passerait ainsi! Pendant tout Shabbat, des centaines d’habitants nous ont tout simplement comblés de nourriture maison et nous avons été gâtés comme des princes. Ils nous ont apporté des matelas pour que nous puissions dormir à notre aise. Chaque combattant a reçu un repas de plusieur familles, nous avons été entourés de tellement d’amour que cela nous a laissé sans voix. On nous parle tout le temps des manifestations des orthodoxes et aujourd’hui nous sommes dans leur ville et nous ressentons que chaque combattant et chaque porteur d’uniforme fait partie de leurs familles. Merci aux habitants d’Elad, vous êtes des Israéliens avec une belle âme ».