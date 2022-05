Le directeur du département R&D du ministère de la Défense et la société Elbit ont dévoilé le programme »Edge of tomorrow », les soldats du futur.

Ce programme vise à renforcer le lien entre les soldats sur le terrain et des moyens technologiques novateurs.

Des technologies de pointe sont intégrées pour améliorer les capacités des combattants et notamment leur capacité de survie, l’endurance, l’analyse et la simulation des performances, etc.

Les technologies développées comprennent des lunettes de réalité augmentée, un système de fusil d’assaut informatisé, un système d’affichage numérique monté sur la tête, une technologie de détection d’incendie hostile, un système de localisation dans les environnements sans GPS, des manchons tactiles pour la navigation et la transmission des commandes, et un système de commande vocale (similaire aux systèmes utilisés sur les smartphones).

Le département R&D du ministère de la Défense et Elbit ont récemment fait une démonstration de leur programme lors d’un entrainement de Tsahal.

Le lieutenant-colonel Shmouel Bouskila de la R&D s’est félicité: »Edge of tomorrow est un programme innovant et unique. Il permet d’optimiser les capacités des soldats de l’armée de terre en améliorant les relations entre les soldats sur le terrain et leurs équipes en arrière ».

Haïm Delmar, manager chez Elbit a, de son côté, expliqué: »Le but de ce programme est d’équiper les soldats, les équipes et les pelotons de combat avec des capacités innovantes qui amélioreront considérablement leur capacité de survie et leur efficacité en mission. Le programme intégrera également des technologies qui ont été développées et adaptées pour répondre aux besoins sur le champ de bataille avec un accent particulier sur la guerre urbaine. Nous sommes fiers de diriger cet effort important avec le ministère de la Défense et l’armée israélienne ».

Photo: Ministère de la Défense