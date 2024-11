Le Shabak et Tsahal ont annoncé avoir saisi une importante livraison d’armes en provenance d’Iran et destinée aux terroristes de Judée-Samarie, plus particulièrement de la région de Jénine.

Dans cette livraison se trouvaient des roquettes, de puissantes charges de calibre de différents types, certaines avec des systèmes d’exploitation sans fil, des bombes et des lance-mortiers, des fusils de précision et d’autres armes.

Ces armes ont été envoyées par le département 4000, le département opérationnel spécial de l’unité des renseignements des Gardiens de la Révolution et par l’unité des opérations spéciales de la force Qods en Syrie.

Les services de sécurité israéliens ont constaté ces derniers temps une recrudescence des tentatives de contrebandes d’armes avancées vers Israël, destinées aux territoires de Judée-Samarie.

L’objectif du régime iranien est de déstabiliser cette région en armant des groupes terroristes pour qu’ils puissent commettre des attentats contre les civils et les soldats israéliens.