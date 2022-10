L’autorité israélienne de lutte contre le blanchiment de capitaux (Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority – IMPA) et Ie service français du Traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) ont signé Ie 20 octobre un accord de cooperation (Memorandum of Understanding – MoU) constituant les bases d’une coopération bilatérale renforcée pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme (BC-FT) et les activités criminelles liées.

« Ce MoU est une étape supplémentaire dans Ie renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. La lutte contre la criminalité financière est une priorité pour Ie Gouvernement français et cet accord renforcera pour les deux cellules de renseignement financier — mais aussi pour leurs partenaires nationaux — les capacités â entraver le blanchiment de capitaux et le terrorisme » a souligné Gabriel Attal, Ministre délégué auprès du ministre de I’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics.

Le ministre israélien de la justice, Gideon Saar, a relevé que « la coopération internationale est la pierre angulaire de [la] stratégie [israélienne] de lutte contre la criminalité financiére et Ie financement du terrorisme. Le MoU entre I’IMPA et TRACFIN sera indéniablement un outil de renforcement de notre effort commun dans la lutte contre les criminels en Israël et en France.

Tracfin et I’IMPA se rencontreront réguliérement pour discuter de I’évoIution des menaces de BC-FT, analyser les techniques utilisées par les criminels et pour faire avancer des enquétes.