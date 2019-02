LPH: Depuis quant organisez- vous vos séjours de Pessah et en quoi ils se différencient des autres séjours qui sont organisés ?

Rav Yossef Ben-Shoushan: A vrai dire, cette association je l’ai j’ai créée en 1996 qui, à son début, s’appelait “Haam im Hagolan” (=le peuple est avec le Golan), œuvrant pour la sauvegarde du Golan contre les projets maléfiques du gouvernement du premier ministre Barak qui voulait le céder à la Syrie. Qui ne se souvient pas des banderoles et des stickers “Haam Im Hagolan” dans tout notre pays et qui ont eu un impact très fort sur la société israélienne, tous courants confondus?

Toute cette campagne fut faite sous le parapluie de notre association. Où en serions-nous aujourd’hui si le carnage et le génocide syriens se déroulaient au bord de la rive Est du lac de Tibériade ?….

Et, dans le cadre de toutes ces activités, j’avais déjà commence à organiser des séjours au Golan pour renforcer la conviction de notre appartenance de la terre d’Israël.

Et puis, lorsque ces plans ont été déjoués, nous avons mis le cap sur l’encouragement à l’Alyah des Juifs de France par idéologie, et nous avons alors changé le nom de l’association, aux environs de l’année 2000, en “Oz lé Israël“, qui veut dire “Puissance pour Israël”. Car notre véritable but à travers ces différentes activités est de renforcer le renouvellement de la souveraineté du peuple d’Israël sur sa terre, à la lumière de sa Torah. Et c’est ainsi que nous avons commencé a organiser des séjours de Pessah et de Souccot depuis déjà une vingtaine d’années, dans lesquelles participent aussi bien des juifs qui habitent encore la France que des israéliens francophones. Et il s avère que cette formule de rencontre entre ces deux populations pendant une semaine est très efficace pour l’encouragement à l’alyah. Donc si vous connaissez des juifs de France, encouragez les à participer à ces séjours. Ca les aidera à se décider à faire leur Alyah.

LPH: Je suppose donc qu’ il ne s agit pas d’un séjour dans lequel, on ne fait que manger dormir et jouer aux cartes..

RYBS: En effet le séjour est bondé d’activités: excursions en bus confortable tous les jours à la découverte de la beauté féerique de notre terre, conférences de Tora et d’autres thèmes, soirées musicales, sport maritime, voitures tout terrain, équitation, football, canoë-Kayak etc… tout est là pour comprendre qu’il fait bon y vivre en terre sainte.

LPH: comment se déroule le seder ?

RYBS: Le seder est la première rencontre du groupe et réalise le point culminant de ce séjour. Contrairement à ce qui se passe de manière générale dans les hôtels, dans lesquelles chaque table fait son seder de manière individuelle, ce qui crée une cacophonie insupportable, chez nous, c’est moi qui gère le Seder qui est collectif. Ce qui veut dire, que je me tiens debout toute la soirée au centre de la salle à manger et tourne entre les tables et fait en sorte que tous chantent ensemble, mot à mot, toute la Haggadah de A à Z. de plus, j’arrête de temps à autre pour poser des questions aux adultes et aux enfants (en les motivant à participer à l aide de sucreries, comme la Halakha préconise) et donnes des explications sur la Haggadah. Je peux vous assurer, après 20 ans d’expérience que tous en ressortent ravis et comblés de bonheur. Et suite à cet événement sublime nous nous transformons tous en une seule famille qui passera un très agréable séjour ensemble avec des aventures inoubliables.

LPH: Est-ce que ce séjour est adapté aussi bien pour les personnes âgés que pour les jeunes et les enfants?

RYBS: Commençons par nos chères personnes âgées, il s’y sentent comme des rois avec le respect que nous leur octroyons, (comme il se doit selon la tradition juive), les excursions prennent en compte leur capacité physiques, sans pour autant empêcher les plus jeunes et les enfants de s’adonner à des activités très sportives, tout étant programmé de manière modulée pour que chacun ai ce qui lui convient. Nous distribuons des repas chauds à midi, même en pleine excursion. Evidemment que toutes ces activités et excursions sont facultatives. Celui qui est fatigué et préfère ne pas se joindre au groupe pour l’excursion recevra quand même son repas. Et bien entendu tout est compris dans le prix globale, y compris le transport aller et retour de Jérusalem et de Nataniya.

LPH: Ou ce séjour se passe cette année ?

RYBS: Au kibboutz Houkok qui se trouve a une dizaine de km au nord de Tibériade dans un cadre verdoyant, serein et paisible. Je m’efforce toujours d’ organiser ces séjours dans la campagne. Car sortir de la ville pour étouffer dans un hôtel en ville, n ‘est pas tellement astucieux. le fait même d arriver à la campagne nous calme le Corps et l’esprit et nous met dans une ambiance de liberté totale comme il le convient pour la fête de Pessah, qui est la fête de la délivrance et de la liberté du corps et de l’âme

Voila un petit film qui décrit un peu l’ambiance de ces séjours: http://www.ozleisrael.com/video/HYlDKKHJ8MI/

A très bientôt avec nous pour ce Pessah pour une nouvelles aventure extraordinaire ….

http://www.ozleisrael.com/annonce-pessah-5779-en-israel-avec-oz-le-israel/