Les Saoudiens ont annoncé qu’ils allaient renouveler leur soutien financier aux Palestiniens. C’est ce qu’a rapporté le Wall Street Journal.

Cette mesure est interprétée comme un pas vers la normalisation avec Israël. En effet, elle serait destinée à adoucir l’opposition de Mahmoud Abbas au sujet de cet accord.

Des responsables saoudiens ont expliqué que le but était d’obtenir le soutien du président de l’Autorité palestinienne afin de jouir d’une plus large légitimité quant à l’établissement de relations avec Israël. Ainsi, Riyad se met à l’abri des critiques l’accusant de sacrifier la cause palestinienne pour promouvoir ses propres intérêts.

La semaine prochaine, des représentants palestiniens seront reçus en Arabie Saoudite. Ils exposeront les points sur lesquels ils attendent une action des Saoudiens face à Israël.

D’après des sources israéliennes proches des négociations, il se pourrait qu’aucune concession ne soit réclamée à Israël, concernant les Palestiniens, y compris sur un gel des constructions en Judée-Samarie. L’Autorité palestinienne devrait se contenter de l’aide financière saoudienne. Le ministre Betsalel Smotrich a fait une déclaration dans ce sens, il y a quelques jours, affirmant qu’il n’était pas question de céder quoi que ce soit aux Palestiniens pour obtenir un accord avec l’Arabie Saoudite.

Les négociations entre Saoudiens et Américains se concentrent sur l’Iran et les outils que les Saoudiens recevront des Américains, pour les protéger de l’Iran. Les Saoudiens demandent aux Etats-Unis une alliance de défense, qui nécessite l’approbation du Sénat à la majorité des deux tiers (67 sénateurs).

En Israël, malgré les affirmations du ministre Ron Dermer, on répète qu’on s’opposera à tout développement du nucléaire civil saoudien, comme le demande le royaume comme condition à l’accord avec Israël.