Demain (jeudi) et pour la troisième journée consécutive, des restrictions de circulation seront imposées dans le sud du pays. Depuis la capture d’un des chefs du Djihad islamique dans la nuit de lundi à mardi, les services de renseignements et de sécurité ont décidé de bloquer certaines routes du sud et d’arrêter la circulation des trains au sud d’Ashkelon.

Selon les dernières informations, les habitants du kibboutz Kerem Shalom qui se situe à la frontière avec Gaza ont été priés de quitter leur domicile jusqu’à ce que la situation soit plus calme.

Du côté de Gaza, le Djihad islamique se réjouit d’avoir réussi à paralyser le sud d’Israël sans même tirer un coup de feu. Ils interprètent l’attitude d’Israël comme une preuve de la dissuasion qu’ils ont réussi à imposer sur l’Etat hébreu.

Des discussions ont lieu par l’intermédiaire de l’Egypte afin d’éviter une escalade dans la région. Le Djihad islamique a posé ses conditions: l’arrêt total des activités de Tsahal en Judée-Samarie, avoir des nouvelles de leur chef arrêté par Israël, la libération d’un prisonnier en détention administrative qui a entamé une grève de la faim.

Il semblerait que le sud du pays restera bloqué tant que les discussions n’auront pas donné de résultats acceptables par les deux parties.

Les habitants du sud sont exaspérés de la situation et déplorent le fait que, selon eux, ce soit le Djihad islamique qui décident de leur quotidien.