Face aux informations qui filtrent sur les négociations en vue de la constitution d’un gouvernement d’union, les dirigeants des localités et régions de Judée-Samarie ont adressé une lettre urgente au Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Ils lui demandent de fixer dans la plateforme gouvernementale l’extension au plus vite de la loi israélienne sur la Vallée du Jourdain et les localités juives de Judée-Samarie. Dans leur lettre, les signataires rappellent l’engagement solennel pris par le Premier ministre avant les élections, et ses propres propos sur « l’occasion historique unique qu’il ne faut pas manquer ». En effet, rien ne garantit que Donald Trump et le Parti républicain remporteront l’élection présidentielle américaine, et une arrivée des Démocrates annulerait le plan élaboré par l’Administration actuelle.

Les dirigeants de Judée-Samarie rappellent également au Premier ministre tout le travail qu’ils ont déjà fait ensemble en vue de cette démarche historique ainsi que le soutien total qu’il lui ont apporté durant les dernières campagnes électorales. Ils concluent ainsi: « Il est temps de faire acte de justice historique et de mettre fin à la discrimination d’un demi-million de citoyens israéliens qui vivent au coeur de la terre biblique ».

Concernant l’attitude de Benny Gantz et son parti sur la question de souveraineté, les choses ne sont pas encore claires et définitives. Si dans un premier temps il était question d’un refus en bloc, il a été ensuite question d’une liberté de vote laissée aux députés.

Photo capture d’écran (prise avant la crise du Corona)