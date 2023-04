Un renversement des priorités américaines? C’est ce que l’on est en droit de se demander à la lumière de l’information révélée par Israël Hayom, selon laquelle les réserves d’armes américaines en Israël se videraient progressivement au profit de l’Ukraine.

Les Etats-Unis possèdent plusieurs réserves d’armes sur le territoire israélien. Celles-ci sont officiellement réservées à l’usage américain et les domaines sur lesquels elles se trouvent bénéficient de l’immunité diplomatique. Néanmoins, il existe un accord tacite avec Israël qui garantit que ces réserves serviront de soutien à l’armée israélienne en cas de guerre sur plusieurs fronts, comme celle de Kippour en 1973 ou comme le craignent les spécialistes sécuritaires en ce moment. En effet, les récents événements ont montré qu’une attaque combinée depuis le nord, le sud et de l’intérieur du pays, pilotée par l’Iran, était de l’ordre du possible. Cette décision américaine de diminuer ses réserves d’armes sur le territoire israélien est donc considérée avec inquiétude même si le chef du Shabak, Ronen Bar, a affirmé que si ces menaces existaient, Israël était assez fort pour y faire face.

Depuis quelques mois, le samedi soir en général pour rester discret, des armes américaines issues de ces réserves sont chargées sur des bateaux au port d’Ashdod et prennent la direction de l’Ukraine.

Ces transferts ont déjà commencé sous le mandat de Bennett et Lapid et se poursuivent jusqu’à aujourd’hui.

Pour l’heure, on ne sait pas si les stocks qui se vident en Israël seront renouvelés. Cela dépend de la vitesse de fabrication aux Etats-Unis et, quoi qu’il arrive, cela prendra du temps.

Un cadre sécuritaire, cité par Israël Hayom, souligne qu’il s’agit d’une décision de la Maison Blanche qui préfère allouer des moyens à d’autres fronts qu’en Israël. Notons que la même politique a été appliquée avec les réserves d’armes que l’armée américaine possède en Corée du Sud.

Le Président Biden fait des choix: il se concentre sur la guerre entre l’Ukraine et la Russie et fournit une aide considérable à l’armée ukrainienne. Les Etats-Unis sont le premier fournisseur d’armes à Kiev.

Pour les spécialistes israéliens, les nouvelles priorités américaines envoient un message qui est problématique pour Israël. En affirmant qu’il n’invitera pas dans l’immédiat Netanyahou à la Maison Blanche, par son attitude vis-à-vis de l’Arabie Saoudite et les pays du Golfe, Biden affaiblit le front israélo-américain et des pays du Golfe contre l’Iran qui en profite pour se renforcer, notamment sur le plan diplomatique. Et en arrière-plan, une autre super puissance prend petit à petit sa place au Proche-Orient: la Chine.

Le porte-parole de Tsahal a confirmé à Israël Hayom que du »matériel américain stocké en Israël avait été remis à l’armée américaine, à sa demande ».

Le bureau du Premier ministre et celui du ministère de la Défense n’ont pas réagi à l’information.