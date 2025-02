Les internautes s’en sont donné à coeur joie pour moquer Rima Hassan et son interdiction d’entrée en Israël ce lundi. Alors que son avion avait atterri aux alentours de 15h à l’aéroport Ben Gourion, la députée européenne a été refoulée moins d’une heure plus tard par la police des frontières israéliennem et renvoyée par le premier avion vers Bruxelles, sa destination d’origine.

Simon Moos, en première ligne du « soft power » pour la défense d’israël sur les réseaux sociaux, a publié les tweets hilarants « From the Hublot to the Sea », ainsi qu’une photo d’un avion effectuant un demi tour dans le ciel accompagnée du commentaire : 3Bientôt dans les écoles d’aviation, les instructeurs appelleront cette manoeuvre ‘la Rima ».

JewBuzz, quant à lui, a ironisé sur la durée exceptionnellement courte du séjour de Rima Hassan en Israël avec une photo des tapis roulants de l’aéroport dans les deux sens et la légende : « 15h/15h01 ».

Une autre internaute identifiée comme anouckattia1 a posté : « Si vous voulez demander des trucs détaxés à Rima Hassan c’est le moment : elle reprend l’avion dans l’autre sens dans quelques heures. » Un autre encore a tweeté : « L’expulsion de Rima Hassan du territoire israélien est l’OQTF la plus rapide de l’Histoire. Exemple à suivre pour la France. »

D’autres, enfin, ont fait référence à l’incident récent lors duquel un Algérien visé par une OQTF en France a hurlé sans s’arrêter alors qu’il était aux mains des autorités : « Je ne partirai pas ! , devenu entretemps un mème sur les réseaux sociaux.