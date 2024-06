Alors qu’un véritable raz-de-marée antisioniste et antisémite déferle depuis octobre dernier dans les rues et sur les places des principales capitales d’Europe occidentale – mais aussi dans les instances bruxelloises de l’Union européenne -, comment est-il encore possible de préserver de bonnes relations entre Israël et le Vieux Continent?

Afin d’en parler, Richard Darmon s’entretient cette semaine avec Emmanuel NAVON, politologue et directeur de ELNET ISRAEL un groupe d’intervention se proposant de promouvoir les relations entre l’Europe et Israël.