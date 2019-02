Au mois de décembre dernier, à l’occasion du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Israël et le Vietnam, l’ambassadeur à Hanoï, Nadav Ashkar, avait organisé une très belle exposition sur une place centrale de la capitale. Aujourd’hui, il s’active à achever les pourparlers en vue de la signature d’un accord de libre-échange commercial entre les deux pays. Par ailleurs, une ligne aérienne directe entre Tel-Aviv et Hanoï pourrait commencer à fonctionner dès l’automne prochain.

Ce pays émergeant d’Asie du Sud-Est est devenu une destination de plus en plus prisée, notamment par les Israéliens, notamment par le fait que le gouvernement vietnamien a énormément investi dans les infrastructures touristiques: +24% de visiteurs Israéliens entre 2016 et 2017.

Depuis que ce pays s’est rapproché du système capitaliste, le Vietnam connaît un essor économique prodigieux, avec un taux de croissance de 6% à 8% année après année. Les échanges commerciaux avec Israël sont fructueux et s’évaluent à plus d’un milliard de dollars par an. Israël importe des téléphones portables, des produits textiles, des chaussures, du café, des épices, des fruits et du thon, et de son côté, le Vietnam achète du matériel militaire à Israël qui est devenu son deuxième fournisseurs en armement après la Russie! Beaucoup d’entreprises israéliennes, notamment dans le high-tech, sont intérressées à développer leurs liens avec des entreprises locales.

En 2017, le président de l’Etat Reouven Rivlin avait effectué une visite historique au Vietnam et avait souligné l’importance d’une symbiose entre « la technologie et le savoir-faire israéliens et la créativité et la productivité vietnamienne”.

Au mois d’août 2018, l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Cao Trân Quôc Hai, avait noté avec satisfaction que les relations entre les deux pays n’ont jamais été aussi fortes.

Photos Illustration