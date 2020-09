Le coordinateur national du Corona, Prof. Gamzou, a publié ses recommandations au cabinet du Corona et au gouvernement qui se réunissent successivement dès jeudi après-midi pour prendre des décisions importantes pour les semaines à venir.

Il demande d’imposer un confinement presque total au pays durant un mois suivi de deux semaines de confinement allégé. Durant le premier mois, qui s’étendrait du jeudi 17 septembre au lundi 12 octobre, les déplacements inter-urbains seaient limités durant les jours de fête, les rassemblements de personnes seraient limités en fonction de la « couleur » des localités et le système scolaire serait fermé durant toute cette période. A la fin de ce mois, le pays passerait à un mode de « confinement allégé » durant deux semaines au moins. Les rassemblements seraient limités dans les villes oranges et rouges, et les jardins d’enfants ainsi que les classes primaires fonctionneraient à nouveau normalement. Les classes supérieures continueraient à étudier à distance. Les employés des secteurs privé et public retourneraient au travail mais sans accueil du public.

Selon les directives du conseiller juridique du gouvernement, une décision de confinement généralisé doit être prise uniquement dans le cadre du gouvernement réuni en séance pléniaire.

