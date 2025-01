De nombreux dirigeants dans le monde ont réagi à l’annonce de la conclusion d’un accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza. La plupart ont choisi de mettre l’accent sur la souffrance des Palestiniens et la nécessité d’augmenter l’aide humanitaire à destination de la Bande de Gaza.

Le Président français Emmanuel Macron a déclaré: »Après quinze mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis, espoir pour les otages et leurs familles. Ce soir, mes pensées vont à Ofer et Ohad (Ofer Kalderon et Ohad Yahalomi, les deux otages franco-israéliens, qui ne devraient pas faire partie des otages libérés lors de la première phase, ndlr). L’accord doit être respecté. Les otages, libérés. Les Gazaouis, secourus. Une solution politique doit advenir ».

Antonio Guterres, le Secrétaire général de l’ONU, a affirmé: »Je me tourne vers Israël et le Hamas: concluez cet accord. Rien ne peut justifier le degré de mort et de destruction qui ont été causés au peuple palestinien. Les Etats membres sont prêts à assister la mise en oeuvre de l’accord et à augmenter l’aide humanitaire à d’innombrables Palestiniens qui continuent de souffrir. Ce cessez-le-feu était indispensable, il permettra la levée des obstacles sécuritaires et politiques significatifs pour la livraison d’aide dans la Bande de Gaza »

La présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré: »L’accord va permettre aux otages de retrouver leurs familles et à l’aide humanitaire d’entrer dans Gaza. Il apporte de l’espoir pour toute une région où les gens souffrent terriblement, depuis trop longtemps. Les deux parties doivent appliquer l’accord dans son ensemble, point de départ vers une stabilité permanente dans la région et une solution diplomatique au conflit ».

Olaf Scholz, le chancelier allemand, a exprimé son espoir que »l’accord ouvre la voie à la fin définitive de la guerre et à l’amélioration de la situation humanitaire à Gaza. Il faut appliquer scrupuleusement l’accord et libérer tous les otages ».

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a quant à lui écrit: »Ce sont des nouvelles qu’attendaient le peuple israélien et le peuple palestinien. Une fois que l’aide humanitaire parviendra à ceux qui en ont besoin à Gaza, notre attention devra se porter sur la manière dont nous garantissons un meilleur avenir pour le peuple israélien et le peuple palestinien, basé sur la solution à deux Etats qui garantira la sécurité et la stabilité pour Israël aux côtés d’un Etat palestinien souverain et viable ».

Georgia Meloni, la cheffe du gouvernement italien, a également mis l’accent sur l’aide à apporter aux Gazaouis: »Il s’agit d’une opportunité importante pour augmenter de manière significative l’aide humanitaire à la population civile de Gaza ».

Erdogan, le Président turc, s’est lui aussi exprimé: »Nous saluons avec respect le valeureux peuple et les enfants courageux de Gaza, qui ont défendu avec courage leur terre et leur liberté face à l’agression illégale et inhumaine d’Israël ».

L’Afrique du Sud a estimé: »Cet accord est un premier pas obligatoire vers la fin de la crise humanitaire grave dans laquelle se trouvent 2.3 millions de Palestiniens dans la Bande de Gaza. Nous appelons à l’entrée massive d’aide humanitaire immédiatement afin de soulager les citoyens de Gaza ».