Le chef d’Etat-major, Aviv Kohavi, a indiqué ces derniers jours vouloir promouvoir l’intégration des femmes dans les unités combattantes. La semaine dernière, l’armée de l’air annonçait ouvrir les rangs de l’unité 669 à la gent féminine suscitant beaucoup de réactions positives comme négatives.

C’est surtout dans le monde religieux sioniste que l’on s’inquiète de cette évolution. Le Rav Haïm Druckman a immédiatement indiqué que si les unités combattantes devenaient mixtes, alors il deviendrait très difficile d’encourager les jeunes sionistes religieux à les intégrer.

Hier soir (jeudi), plusieurs grands rabbins du mouvement sionistes religieux, ont envoyé une lettre au chef d’Etat-major afin de lui demander de reconsidérer sa position. Parmi les signataires on trouve des figures rabbiniques très conservatrices comme le Rav Igal Lewinstein mais aussi des Rabbins considérés plus ouverts comme le Rav Ouri Cherki ou le Rav Ohad Taharlev, plus identifié avec le courant libéral, qui dirige une école toranique pour filles et dont les diplômées s’enrôlent dans Tsahal.

Pour les auteurs de la lettre, l’hétérogénéité des signataires de cette lettre, prouve à quel point la relation entre le sionisme religieux et Tsahal est menacée.

Ils se disent inquiets de l’exclusion progressive des étudiants religieux sionistes des rangs de l’armée. Ils prennent l’exemple des tanks, dans lesquels jusqu’à l’arrivée de Kohavi les équipes n’étaient pas mixtes. Aujourd’hui, la mixité est en vigueur et constitue une problématique pour les jeunes issus des yeshivot.

Cette semaine, le chef d’Etat-major a annoncé son intention d’ouvrir des unités de l’infanterie aux femmes. Les Rabbins tirent la sonnette d’alarme, ils expriment leurs craintes dans cette lettre: »A la lumière de notre expérience en tant que soldats et officiers dans les unités combattantes de Tsahal, nous pensons que les soldats religieux qui respectent la halah’a ne peuvent pas servir dans une unité combattante mixte, hommes et femmes mélangés. Il existe une forte probabilité que ce service entraine des situations interdites par la loi juive ».

Ils expliquent que la décision du chef d’Etat-major de renforcer la mixité au sein de Tsahal conduira à créer une armée composée de tribus: »Si les religieux sont exclus de certaines unités combattantes, et si dans d’autres le pourcentage de ces derniers est très élevé, alors Tsahal deviendra une armée de tribus ». Ils appellent Kohavi à éviter de prendre des mesures »dangereuses et à préserver l’unité de Tsahal et du peuple, suivant les règles qui ont, de tout temps, été en vigueur ».

Le chef d’Etat-major n’a pour l’heure pas l’air de s’émouvoir de la lettre des rabbins et entend poursuivre son projet de mixité au sein des unités combattantes.