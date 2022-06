Un vent mauvais souffle entre les rabbins sionistes religieux et Tsahal. En cause: la volonté de l’Etat-major d’intégrer des femmes dans les unités combattantes.

La Cour suprême attendait ces jours-ci la réponse de Tsahal suite à des plaintes déposées par des associations qui promeuvent l’enrôlement des femmes à l’armée.

Bien avant que l’armée ne rende sa réponse, les Rabbins sionistes religieux avaient signifié au chef d’Etat-major leurs réticences et leur crainte qu’une telle démarche n’ait comme conséquence le refus des soldats religieux de servir dans de telles unités.

Rappelons que dans le monde sioniste religieux, l’armée est érigée en valeur très importante, les jeunes hommes sont formés à y servir physiquement et spirituellement. D’ailleurs, ces dernières années de plus en plus de kippot crochetées arrivent à des postes d’officiers et elles constituent un réservoir de combattants particulièrement motivés et dévoués.

Jeudi dernier, les Rabbins ont envoyé une lettre à Aviv Kohavi, le chef d’Etat-major pour insister sur leur inquiétude face à l’augmentation du nombre d’unités mixtes au sein de l’armée.

Aujourd’hui (mardi), les auteurs de cette lettre ont été invités à rencontrer Kohavi, demain. Cette invitation, prise au départ comme une main tendue et une volonté d’écoute de la part du chef d’Etat-major, a reçu une fin de non-recevoir de la part des Rabbins. En effet, ceux-ci se sont aperçus que la réunion avait été fixée alors que l’Etat-major avait déjà rendu sa réponse à la Cour suprême et affirmé sa volonté d’incorporer des femmes dans les unités Yahalom, 669 et celles de l’infanterie. En d’autres termes, Kohavi les a invités à les entendre, une fois que sa décision avait déjà été prise et officialisée.

N’ayant pas apprécié cette façon de procéder, les Rabbins ont annulé leur rencontre avec le chef d’Etat-major et annoncé qu’ils se réuniraient pour débattre du sujet et adopter des décisions pour la suite.

Parallèlement, lors d’une visite au commandement de Judée-Samarie, cet après-midi, Benny Gantz a exprimé son soutien à l’idée d’incorporer des femmes dans les unités combattantes: »Ces derniers temps, nous élargissons aux femmes le service militaire dans des unités combattantes, suivant un protocole juste mené par le chef d’Etat-Major. L’intégration de plus de femmes dans différents rôles dans Tsahal contribue, en premier lieu, à la réalisation de l’objectif suprême qu’est la victoire et la défense des citoyens d’Israël. C’est pour cette raison que les femmes serviront partout où ce sera possible d’un point de vue opérationnel et professionnel, tout en respectant la foi de chacun et chacune des soldats ».