Le ton monte chez les leaders spirituels du monde orthodoxe en Israël. Après l’annonce du ministre de la Défense Gallant de l’envoi des premiers ordres de conscription aux jeunes orthodoxes à partir du mois prochain, les rabbins ont donné pour instruction aux élèves de yeshivot de ne pas se présenter au bureau de recrutement de Tsahal.

Jusqu’à maintenant, les étudiants en yeshiva recevaient leur ordre, se présentaient au bureau de recrutement pour obtenir un report ou une dispense. Mais désormais, les rabbins leur demandent de ne même pas coopérer à ce stade. Pour eux, l’Etat a déclaré la guerre au monde de la Torah.

Le Rav Dov Landau, l’un des plus importants leaders du monde orthodoxe lituanien, a expliqué: ”Nous ne pouvons pas nous appuyer sur les ententes avec les responsables de l’armée, parce qu’ils ont les mains liées par les juges et toute obéissance aux décisions de justice constitue une capitulation dans leur guerre contre Dieu et sa Torah. Les instances judiciaires ont déclaré la guerre au monde de la Torah, ce sont elles qui ont ouvert ce front et qui sont venues changer l’ordre qui existait pendant toutes ces années en ordonnant à l’armée de commencer à enrôler les élèves de yeshivot”.

Du côté séfarade et du Conseil des Sages de Shass aussi on appelle les étudiants de yeshivot à refuser de se présenter à la convocation de l’armée. ”Toute présentation au bureau de recrutement de l’armée est contre la Torah”, écrivent ces rabbins séfarades.

Ils se dressent même contre les parcours de Tsahal destinés spécifiquement aux orthodoxes: ”Nous précisons que les parcours ”orthodoxes” anciens et nouveaux, qui ont été créés ou qui vont l’être, tous sont strictement interdits afin de ne pas les légitimer en aucune façon. Plus ils sont présentés comme ”cachers” plus ils sont dangereux et tracent la route dans les bras de l’armée et l’entrée du public séfarade sous son contrôle”.

Hier, à la Knesset, le ministre Gallant a indiqué que Tsahal ne pouvait enrôler, d’ici l’été 2025, que 3000 soldats orthodoxes. Des lettres d’enrôlement vont être envoyées en priorité à ceux qui ne sont pas à la yeshiva.

Dans ce contexte, le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy, a rappelé hier (mercredi) lors d’un discours la nécessité d’enrôler les jeunes orthodoxes et a proposé d’associer cet enrôlement à la création de yeshivot: ”Une yeshiva dans la Vallée du Jourdain, par exemple, qui associerait Torah et présence d’un bataillon sur une zone à protéger, est quelques chose que l’on peut et que l’on doit faire”.