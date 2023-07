Depuis mardi soir, au terme de la ”journée de résistance nationale”, un groupe de manifestants emmenés par Shikma Bressler et Moshé Radman, ont entrepris une marche de Tel Aviv à Jérusalem.

L’objectif est d’arriver à Jérusalem samedi et de tenir la grande manifestation hebdomadaire du samedi soir devant la Knesset et non rue Kaplan à Tel Aviv.

La date n’est pas choisie au hasard, dimanche, la Knesset doit voter en deuxième et troisième lectures la loi sur la réduction du champ d’application de la clause de raisonnabilité, qui a été adoptée hier par la commission des Lois.

Les marcheurs sont donc partis de la rue Kaplan à Tel Aviv et ont installé un bivouac dans le parc Ariel Sharon mardi. Ils sont repartis le lendemain en direction de Jérusalem. Cette nuit, ils ont posé leurs tentes dans la forêt de Ben Shemen.

Ils sont environ 300 à participer à cette longue marche. Shikma Bressler, l’une des leaders du mouvement de protestation, a déclaré avant le départ: ”A la veille de Ticha BeAv, le peuple d’Israël, nous, retournons aux sources. Face à un gouvernement qui déchire volontairement le peuple, nous allons construire depuis cette fracture, une nation renouvelée. Montons à Jérusalem”.

Par ailleurs, les organisateurs de la protestation ont annoncé la tenue d’une ”nuit de l’opposition”, à partir de ce soir après que la loi sur la clause de raisonnabilité a été adoptée hier par la commission des Lois, ce qui trace sa route vers son adoption définitive par la Knesset.

Lors du vote hier en commission des Lois, des attachés parlementaires des députés du parti Avoda ont fait irruption dans la salle de la commission pour perturber le vote. Ils ont été évacués par les gardes de la Knesset. Le Président de la Knesset, Amir Ohana, a demandé qu’ils soient sanctionnés. Ils ne pourront plus être présents à la Knesset jusqu’à la fin de la session d’été.

Dans l’appel à manifester dès ce soir, les organisateurs écrivent: ”Compte-tenu du fait que le gouvernement court vers la destruction et le vote de la réforme, et compte-tenu des propos très clairs du Président des Etats-Unis, qui appelle à arrêter immédiatement le processus législatif dictatorial, les organisations de la lutte décrètent une ”nuit de l’opposition”. Nous appelons les citoyens de l’Etat à manifester, à marcher, à protester. Seule une opposition civile déterminée pourra stopper la législation dictatoriale et c’est ce qui se produira”.

Ce matin (jeudi), les bureaux gouvernementaux à Haïfa ont été bloqués par des manifestants qui ont affiché une banderole avec l’inscription: ”Interdiction à la dictature d’entrer”.

Le général adjoint de réserve, Ofer Doron, de la marine, a signé hier une lettre dans laquelle il affirme qu’il ne servira plus dans Tsahal. Il a prononcé un discours ce matin à Haïfa et s’est adressé au ministre de la Défense, Yoav Gallant: ”Mon camarade de service, courageux commandant de la Shayetet 13, stratège exceptionnel, j’ai un message pour vous: vous avez voulu être ministre de la Défense, vous l’avez obtenu. Votre responsabilité n’est pas une responsabilité ministérielle, pour cela, il y a encore 30 déserteurs qui mangent gratis au sein du gouvernement. Vous portez une responsabilité directe. Le capitaine ne répond pas. Montez sur le pont, virez la barre à gauche et ramenez l’Etat sur la côte, le plus tôt sera le mieux”.