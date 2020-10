Après la signature des accords de normalisation entre Israël et les émirats, un agent de voyage israélien et animateur d’une rubrique touristique sur le site Aroutz 7, Ephraïm Kamisser, se trouve actuellement à Dubaï.

C’est en prenant un taxi qu’il a pu entendre des propos surréalistes de la part du chauffeur : « J’aime Binyamin Netanyahou, c’est un héros du peuple juif et un modèle pour moi. Je le considère comme un exemple à suivre car il se dresse solidement pour la défense du peuple juif (…) Vous savez, en politique il y a toujours des gens qui vous haïssent mais moi je pense qu’il fait un travail formidable pour le peuple juif et c’est un vrai patriote. Je le suis depuis qu’il était à l’armée. Il a aussi perdu un frère. Je sais aussi qu’il a étudié aux Etats-Unis et il est ensuite revenu en Israël. Finalement, il est devenu Premier ministre. Son nom sera inscrit dans l’Histoire comme celui qui a obtenu ces accords de paix historiques entre les Emirats arabes unis, Bahreïn et Israël, et il y a en aura encore d’autres (…) C’est merveilleux ! C’est pour toujours et cela amènera la paix dans le monde, j’en suis très heureux, heureux pour les Israéliens, heureux pour les Emirats et Bahreïn… ».

Apparemment, un chauffeur de taxi de Dubaï est conscient de ce que les manifestants de la rue Balfour ne veulent pas comprendre…

Vidéo :

Photo Pixabay