Les propos de l’ambassadeur d’Irak aux Etats-Unis font scandale dans son pays

L’ambassadeur d’Irak aux Etats-Unis Farid Yassin a provoqué un tollé dans son pays en déclarant lors d’un colloque à Washington qu’il y a « des conditions objectives à l’établissement de relations diplomatiques entre l’Irak et Israël ». Il a rajouté que la présence en Israël d’une grande communauté originaire d’Irak pourrait favoriser cela et que l’Irak aurait tout intérêt à s’aider d’Israël dans les domaines technologiques et agricoles.

Les réactions officielles à Bagdad n’ont pas tardé. Le ministère irakien des Affaires étrangères a fait savoir qu’une normalisation des relations avec Israël est hors de question. Le vice-président du parlement irakien, Hassan al-Qabi a déclaré que « les propos de l’ambassadeur ne représentent aucunement la position officielle et populaire de l’Irak qui refuse tout lien avec une entité qui vole et occupe la terre de Palestine ». De son côté, la coalition chiite menée par Moqtada Al-Sadr a appelé le gouvernement à remplacer l’ambassadeur sans délai. Les réseaux sociaux irakiens se sont chargés du reste.

Il y a cependant eu des voix discordantes, autant dans l’élite politique et diplomatique irakienne que dans la population qui ont soutenu la position de l’ambassadeur Farid Yassin.

