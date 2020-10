L’ancien Premier ministre s’est une nouvelle fois lancé dans une attaque en règle contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Sans sourciller, celui qui fut l’un des pires Premier ministres – et le plus bref – depuis 1948 a déclaré que « Binyamin Netanyahou est responsable du plus grand fiasco depuis la création de l’Etat d’Israël ». Ehoud Barak est allé jusqu’à rendre le Premier ministre responsable…des assassinats de femmes par leur conjoint !

Il a ensuite reconnu qu’il aidait par tous les moyens dont ils dispose les organisateurs des manifestations anti-Netanyahou notamment en sollicitant des donateurs qu’il connait.

Puis, concernant d’éventuelles élections, l’ancien Premier ministre a fait son pronostic : « Lors des prochaines élections, Binyamin Netanyahou n’aura aucune chance d’être réélu ».

Pronostic rassurant, car en 2011, lorsque la guerre civile avait éclaté en Syrie, ce « devin » auto-proclamé avait assuré que la chute de Bachar El-Assad était une question de quelques mois…

Photo Flash 90