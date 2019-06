Chaque année la Fondation Irwing Moskowitz décerne un Prix du Sionisme qui est une récompense alternative au Prix Israël axée sur la promotion du sionisme et la contribution à l’Etat et la société. Ce prix se divise en deux avec le prix « Oz Tzion », qui récompense des actions au service du sionisme, et le prix « Roua’h Tzion » qui récompense les nouvelles initiatives destinées à améliorer la société israélienne.

Mardi soir et pour l’année 2019 ont été ainsi récompensés:

Pour le Prix Oz Tzion:

Nadia Matar et Yehoudit Katzover, dirigeantes des Nashim Be-Yaroq (Femmes en Vert) et du mouvement Ribonout (Souveraineté) pour leur infatigable combat en faveur d’Erets Israël.

Professeur Moshé Kopel, fondateur de l’organisation Kohelet.

Dr. Aliza Bloch, nouvelle mairesse de Beit-Shemesh, qui a un palmaèrs impressionnant dans le domaine socio-éducatif.

Pour le Prix Roua’h Tzion:

Dr. Meïr Fried, pour son action en faveur des zones de la périphérie

Ruthy Antohon-Toretzky, d’origine éthiopienne et responsable associative en faveur de sa communauté.

La cérémonie a eu lieu aux Binyané Ha-ouma à Jérusalem et l’animation musicale de la soirée était assurée par les chanteurs Avraham Fried et Amir Dadon.

Vidéo:

Photo Hadas Parush / Flash 90