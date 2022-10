Malgré les mesures prises par la Banque d’Israël, avec notamment l’augmentation du taux d’intérêt, les prix de l’immobilier montent inexorablement.

L’augmentation du taux d’intérêt a réduit le nombre de prêts immobiliers et on note une baisse significative du nombre d’appartements vendus ces derniers temps. Cette diminution de la demande n’a pas, pour autant, eu d’effet sur les prix du marché. En juillet-août, les prix ont augmenté de 1.9% par rapport à juin-juillet, soit 19% de plus qu’en juillet-août 2021.

Les prix des loyers sont, eux aussi, en constante augmentation avec une hausse de 0.7% en septembre, en moyenne. Mais notons que les loyers appliqués aux logements dans lesquels il y a eu un changement de locataires ont augmenté de 8%.

L’indice des prix à la consommation a, lui, augmenté de 0.2% soit légèrement plus que prévu. L’inflation annuelle en Israël s’élève à 4.6%.

Ce sont les fruits et légumes qui ont le plus augmenté ce mois-ci: +3.3%.

La Banque d’Israël devrait poursuivre sa politique d’augmentation régulière du taux d’intérêt jusqu’au troisième trimestre 2023.