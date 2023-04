Pour la première depuis 2020 et la crise sanitaire, les prix de l’immobilier ont baissé.

Une baisse de 0.2% a été enregistrée entre les mois de décembre 2022-janvier 2023 et janvier-février 2023.

Si l’on se penche sur la répartition géographique, les différences de prix concernant ces mêmes périodes sont les suivantes: Jérusalem -1.1%, nord +2.2%, Haïfa +0.5%, centre +0.3%, Tel Aviv -0.5%, Sud -1.5%.

Ces chiffres considérés comme encourageants ne suffisent évidemment pas à contrecarrer la hausse importante des prix de l’immobilier ces trois dernières années. Ainsi, entre janvier-février 2022 et janvier-février 2023, les prix de l’immobilier ont augmenté de 12.7%.

Dans le nord, cette hausse a été de 17.2%, dans le centre de 14.6%, à Haïfa de 13.6%, à Tel Aviv de 11.1%, à Jérusalem de 10.1% et dans le sud de 9.1%.

Concernant les prix à la location, le marché devient de plus en plus cher avec une augmentation de 4.2% pour les renouvellements de contrat et de 7.2% pour les nouveaux locataires.

Par ailleurs, le prix des matières premières dans le bâtiment ont augmenté de 3.7% entre mars 2022 et mars 2023.

Globalement les prix à la consommation ont augmenté de 0.4% en mars 2023. L’inflation a légèrement baissé, passant de 5.2% en février à 5% en mars, selon les données de l’institut central des statistiques.