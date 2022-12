5% d’inflation et +20.3% pour les prix de l’immobilier: ce sont les chiffres de l’année 2022 en Israël.

L’inflation n’a jamais été aussi haute depuis 14 ans, quant aux prix de l’immobilier, il s’agit là aussi d’un record et ce malgré les mesures prises par la Banque d’Israël et le gouvernement, qui ont certes réussi à faire baisser la demande mais sans effet, pour l’heure, sur les prix.

Le président du syndicat des promoteurs »Bonei Haaretz », Raoul Srugo, explique sur Israël Hayom : »Le constat en Israël est simple: il manque des centaines de milliers de logement. Chaque jour qui passe, de plus en plus de gens ont besoin d’un logement et l’offre est insuffisante. Le nouveau gouvernement doit libérer des terrains et supprimer la régulation qui empêche de construire, sinon nous allons au devant d’une nouvelle augmentation des prix en 2023 ».

Le gouvernement est pointé du doigt dans sa gestion de l’inflation. Pour les professionnels, utiliser uniquement le levier du taux d’intérêt est insuffisant et crée d’autres problèmes sur le marché qui peuvent, en réalité, conduire à des hausses des prix supplémentaires. Ils appellent le gouvernement à agir par d’autres voies, parallèlement à celle du taux d’intérêt, afin d’éviter une récession.