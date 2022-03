Depuis le début de la pandémie, les visites aux prisonniers palestiniens depuis Gaza étaient interdites. Des associations ont déposé plainte auprès de la Cour Suprême pour que ces visites puissent reprendre.

Les services pénitentiaires du pays ont répondu à la Cour que la situation sanitaire à Gaza permettait de rétablir les visites aux prisonniers. Le ministre de la sécurité intérieure, Omar Bar Lev, a donc ordonné de réouvrir le passage depuis Gaza aux familles qui viennent pour visiter leurs proches dans les prisons israéliennes.

Shay Glick, directeur de l’association Betsalmo, a réagi : »Il est regrettable et choquant que pendant que nos enfants croupissent à Gaza, dans l’irrespect des conditions humanitaires, l’Etat d’Israël autorise les visites des familles des terroristes. Le principe devrait être clair : donnant-donnant. L’Etat d’Israël ne devrait permettre les visites des familles des terroristes que lorsque le Hamas aura laissé la Croix Rouge rendre visite à nos prisonniers. Une nouvelle fois, l’Etat d’Israël et Tsahal se soumettent à la Cour Suprême pour qui les droits des terroristes comptent plus que ceux des citoyens d’Israël et des soldats de Tsahal ».