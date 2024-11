A quelques heures de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu au Liban, le Premier ministre Netanyahou s’est adressé à la nation.

”J’ai promis la victoire et nous atteindrons la victoire”, a déclaré le Premier ministre en préambule. ”Nous finirons d’éradiquer le Hamas, nous nous assurerons que Gaza ne représente plus une meance, nous ramènerons nos otages et les habitants du nord pourront revenir chez eux en sécurité. La guerre ne se terminera pas tant que nous n’aurons pas atteint tous ces objectifs”.

Netanyahou a félicité Tsahal, le Shabak, le Mossad et la police pour leur action qui a permis ”des résultats impressionnants sur les 7 fronts de cette guerre de renaissance que le monde regarde avec admiration”, selon le Premier ministre.

Il a déclaré: ”Nous avons ramené le Hezbollah des dizaines d’années en arrière” et a annoncé: ”A chaque moment, je regarde l’image dans sa globalité, pas uniquement sur un seul front. Je suis déterminé à donner à nos soldats tous les moyens et c’est pourquoi ce soir, je porterai au vote du cabinet un accord de cessez-le-feu. Sa durée dépendra de ce qu’il se passera au Liban. Si le Hezbollah viole l’accord, nous attaquerons. Si une roquette est lancée, si un tunnel est creusé, si un camion avec des missiles entre, nous attaquerons. J’entends ceux qui disent que nous ne pourrons pas reprendre la guerre. Je vous rappelle que c’est exactement ce qui a été dit lors du cessez-le-feu à Gaza (l’année dernière pour l’accord de libération des otages, ndlr), et nous avons bien repris la guerre”.

Le Premier ministre a évoqué les trois raisons qui motivent cet accord: ”La concentration sur la menace iranienne, le renouvellement des munitions qui arriveront bientôt, la déconnexion entre le front du Liban et celui de Gaza”.

Notons que Netanyahou a adressé une pique à Biden en soulignant que certaines armes étaient bloquées pour le moment et n’a pas appelé les habitants du nord d’Israël à rentrer chez eux pour le moment.