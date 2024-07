L’office national des statistiques a publié aujourd’hui (mardi) la liste des prénoms les plus donnés en Israël en 2023.

Chez les filles au sein de la population juive, c’est le prénom Avigaïl qui arrive en première position, suivi de Ayala et de Tamar.

Chez les garçons, le top 3 est composé par les prénoms: David, Lavi et Yossef.

Parmi les prénoms les plus populaires au sein de la population juive israélienne on trouve aussi: Refaël, Ariel, Ori, Ari, Moshé, Noam et Yehuda.

Depuis le 7 octobre, certains prénoms ont connu un regain de popularité: Ami’haï (mon peuple vit), Oz (la force), Yahav (l’espoir), Barou’h (Béni), Maor (l’astre), Oria (lumière de Dieu), Yehoudit (la juive et prénom d’une héroïne du Tana’h) mais aussi Dvora (prophétesse et juge dans le Tana’h).

Si l’on prend en compte l’ensemble de la population israélienne, le prénom le plus donné est Mohamed puisqu’il est donné par 12% des Musulmans. On note cependant une baisse de la popularité de ce prénom puisqu’au début des années 2000 il était donné par 17% des Musulmans en Israël.