Chaque année, l’office des statistiques en Israël publie le palmarès des prénoms les plus attribués aux nouveau-nés. Voici les lauréats.

Entre tradition et actualité, le palmarès recensé par le Bureau Central des Statistiques pour l’année 2018 révèle des valeurs sures et quelques surprises.

Selon l’office des statistiques israélien, mille quatre cent quarante sept bébés de sexe masculin ont reçu comme prénom David en 2018, ce qui en fait le prénom le plus populaire de l’année. Ariel arrive en seconde position avec mille trois cent vingt trois jeunes garçons baptisés ainsi. C’est deux pour cent des bébés juifs de sexe masculin nés en 2018 qui portent un des deux prénoms.

Pour ce qui concerne la gente féminine, c’est le prénom « Tamar » qui arrive en tête et conserve ainsi sa popularité pour la troisième année consécutive, avec mille deux cent quatre vingt neuf filles qui ont été baptisées ainsi en 2018. Toujours chez les filles, Noa est tombé à la quatrième place et Maya est passée en deuxième positon. Le prénom Maya est particulièrement populaire à Kiryat Ono et Kiryat Motzkin et a été donné à 6% des filles nées dans chacune de ces villes. Il est également particulièrement populaire à Beer-Sheva, Givatayim, Hod Hasharon, Haïfa, Kfar Saba, Modi’in, Nahariya, Netanya, Pétah Tikva, Rosh Ha’ayin, Rishon Lezion, Ramat Gan, Ramat Hasharon, Ramat Hasharon, Ra’anana, et Tel Aviv-Yafo.

Le prénom de garçon le plus populaire parmi les musulmans, était Mohammed mais sa popularité ne cesse de baisser. Le prénom le plus populaire chez les filles musulmanes est Miriam.

Les noms Ayala, Avigayil, Arbel, Ofir, Carmel, Shai-Li, Aviv, Omer, Gefen, Libi, Hillel, Halleli, Miel, Ariel, Anael, Anah-el, Emmanuel et Tohar ont gagné en popularité dans les années 2000, ainsi que Aryeh, Maylee, Mila, Emily, Romi, Liv, Lani, Alma, Emma, ​​Eve, Gaya et Anne.

Ces dernières années, les prénoms Aya, Hila, Yasmin, Liel, Liam, Lihi, Lihee, Linoi, Liad, Liron, Nofar, Eden, Reut, Shira, Shelly et Shani sont devenus moins populaires.

