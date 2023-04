Comme chaque année, à la sortie de Pessah, le pays célèbre la Mimouna, ce rendez-vous devenu incontournable en particulier pour les politiques.

Ainsi, le Premier ministre, Binyamin Netanyahou était reçu à Hadera avec son épouse, Sarah. Il y a prononcé quelques mots: « La Mimouna est la fête de la foi – la foi en l’unité et la grandeur de notre peuple. C’est une merveilleuse fête de la foi dans la tradition juive et dans l’avenir d’Israël. J’ai une foi immense dans les grandes forces de notre peuple, en chacun de nous, et nous l’exprimons contre ceux qui, à chaque génération, se lèvent pour nous détruire. Le Tout-Puissant nous en sauve, avec un peu d’aide de notre part. Lorsque nous sommes unis, aucune force au monde ne peut nous vaincre. En ces temps difficiles, nous sommes confrontés aux Iraniens, à la Syrie, au Liban et à Gaza. Hier, en Judée-Samarie, j’ai salué les forces de Tsahal qui ont déjoué une attaque terroriste. Nous ferons de même avec chaque terroriste. J’ai une foi profonde dans les forces inhérentes au peuple d’Israël et je sais que nous surmonterons tous les désaccords entre nous car je sais le prix que nous avons payé dans notre histoire lorsque nous étions divisés. Nous nous souvenons de notre unité dans la renaissance d’Israël. J’ai foi en l’avenir d’Israël. Je crois en l’unité, l’avenir et l’éternité d’Israël. »

Le Président Herzog et son épouse Mihal étaient à Ariel, invités par l’ancien député Likoud, Oren Hazan.

Pour la première fois de l’histoire, une Mimouna publique était organisée à la Knesset. Le président du parlement israélien, Amir Ohana, a absolument voulu ouvrir cet événement à tous les citoyens: »Depuis que je suis rentré à la Knesset, je souhaite en faire la maison de tous les citoyens d’Israël. Cette Mimouna est la meilleure manière de le faire, nous commençons ici une tradition. Nous sommes tous frères, même si certains le nient. Nous sommes un seul peuple malgré nos querelles ».

Sur place a été dressée une tente dans le style marocain décorée suivant la tradition. Des kaftans et des accessoires traditionnels étaient mis à la disposition des visiteurs. Les tables étaient remplies de mets sucrés.

Le chef de la Tsionout Hadatit, le ministre Betsalel Smotrich s’est rendu à Kriyat Gat puis à Ashkelon, en compagnie des députés de son parti, Moshé Solomon et Ohad Tal. Les autres députés de la Tsionout Hadatit ont également participé à des festivités de la Mimouna: Orit Struck à Lod, Simha Rotman à Jérusalem.

Itamar Ben Gvir était à Rehovot.

Du côté de l’opposition, Benny Gantz a partagé une moufleta à Shoham puis à Sdérot. Le député Matan Kahana était à Rishon Letsion.