Au sein du mouvement de protestation contre la réforme, certains ont décidé de s’en prendre à la police. Ce soir (samedi), des affiches avec les visages et les noms de policiers qui auraient été agressifs envers des manifestants ont été diffusées, avec la mention: ”Attention”.

Ce ”shaming” a été pris très au sérieux par les autorités. Pour Kobi Shabtaï, le chef de la police, un tel niveau d’incitation à la haine contre les forces de l’ordre n’avait encore jamais été atteint. ”Ces policiers ont des familles, des enfants, ils ont donné des dizaines d’années de leur vie à la sécurité d’Israël”.

La police a annoncé avoir ouvert une enquête pour ”outrage à agent public, diffamation et incitation à la violence”.

Le ministre de tutelle de la police, Itamar Ben Gvir, a lui aussi condamné ces affiches: ”Cette campagne de diffamation et d’incitation à la haine de la part d’une bande d’anarchistes contre des policiers de Tel Aviv, ces héros qui assurent la sécurité des habitants de Tel Aviv et des citoyens d’Israël depuis six mois en oeuvrant avec dévouement chaque semaine, est scandaleuse et franchit toutes les lignes rouges. J’apporte tout mon soutien aux policiers”.

Le mouvement de protestation contre la réforme entre dans sa 30e semaine. Ce samedi soir comme toutes les semaines, d’immenses manifestations étaient organisées. A Tel Aviv, les chiffres de la participation varient entre 65000 et 160000.