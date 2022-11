Omer Adam a été détrôné. En 2022, c’est Eden Hasson qui est le chanteur israélien le plus écouté sur les plateformes musicales Apple Music et Spotify.

En seulement quatre ans, le jeune chanteur s’est donc taillé une place de choix dans le coeur des Israéliens.

Trois de ses chansons sont dans le top 10 des chansons les plus écoutées et il est le chanteur dont le nombre de chansons dans le top 100 est le plus important.

Sur Spotify, Omer Adam arrive en deuxième position, alors qu’il caracolait en tête du classement depuis plusieurs années. Sur la troisième marche du podium se trouve Eyal Golan.