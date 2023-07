Contrairement à ce qu’il s’était passé lors de la journée de grève précédente, cette fois, les patrons des centres commerciaux BIG n’ont pas laissé le choix aux commerçants. Ils ont tous été obligés de suivre le mouvement de grève décrété hier soir contre la réforme judiciaire.

”Tout sera fermé, y compris la pharmacie et les supermarchés”, a déclaré un des responsables de BIG sur N12, ”Aucun client ne pourra entrer”.

Les centres commerciaux Ofer et Azrieli seront aussi fermés aujourd’hui ainsi que les magasins FOX.

”Pendant ces dernières semaines, nous avons souhaité qu’une solution soit trouvée pour éviter la fracture sans précédent en notre sein et pour stopper le processus législatif unilatéral, qui menace le tissu social et la démocratie en Israël”, a déclaré Dana Azrieli, directrice du groupe Azrieli, ”A notre grand regret, aucun de ces appels n’a été entendu et nous décrétons donc une grève. Nous nous trouvons à un stade critique dans lequel chacun d’entre nous doit choisir de quel côté de l’histoire il se situe, tout faire pour signifier à nos dirigeants d’arrêter, d’écouter les appels qui viennent du peuple et de parvenir à une entente”.