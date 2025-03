Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, s’est entretenu aujourd’hui (dimanche) les leaders spirituels des partis orthodoxes Deguel Hatorah et Agoudat Israël.

Au sujet des discussions: le vote du budget par les partis orthodoxes et la loi sur la conscription.

Netanyahou s’est longuement entretenu par téléphone avec le Rav Moshé Hillel Hirsh, le Rosh yeshiva de Slabodka et leader de la communauté litunanienne.

La conversation s’est déroulée en anglais pour que personne dans l’entourage du Rav ne puisse comprendre et intervenir. Les deux hommes ont parlé du vote du budge et des objectifs de recrutement des orthodoxes à l’armée. Ils ont également examiné les détails et les clauses de la loi.

Les partis orthodoxes souhaitent faire adopter la loi sur l’exemption avant la fête de Chavouot, mais lors de l’entretien, l’hypothèse que cela puisse être repoussé jusqu’à Roch Hachana a été évoquée.

Face à la lente progression de la loi, le Rav Landau et le Rebbe de Gour avaient initialement prévu de menacer de retirer le parti Yahaout Hatorah de la coalition gouvernementale. Toutefois, après la conversation entre Netanyahou et le Rav Hirsch, cette option s’éloigne. En effet, le Rav Hirsch a décidé qu’il n’y aurait pas d’ultimatum. Le Rav Hirsch et Netanyahou ont convenu lors de leur échange de travailler ensemble afin d’aboutir rapidement à une loi sur le recrutement qui fasse consensus.

Par ailleurs, le Rav Landau et le Rebbe de Gour ont rencontré ce soir le Premier ministre pour coordonner une ligne commune dans la lutte sur la loi du recrutement. Pendant ce temps, le Rav Hirsch et le Rebbe de Belz ont déjà ouvert un canal direct de discussion avec Netanyahou sur ce même sujet.

Selon les représentants des rabbins, la réunion a permis de « souligner l’urgence de régulariser le statut juridique des étudiants des yeshivot afin qu’ils puissent poursuivre leurs études sans entrave ». Il a également été convenu des mesures que prendront les députés de Yahadout Hatorah sur cette question. De plus, si aucune avancée n’est constatée d’ici la fête de Chavouot, les grands rabbins se réuniront à nouveau pour trancher. Si la loi sur le recrutement n’avance pas, ils quitteront la coalition.