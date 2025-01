Les partis orthodoxes, Shass et Yahadout Hatorah, ont exprimé aujourd’hui (mardi) leur soutien total à la mise en oeuvre de la deuxième phase de l’accord à Gaza.

»Nous ne savons pas ce qui est bon, ce qui ne l’est pas. Tout accord que vous ferez nous le soutiendrons », a déclaré le ministre Itshak Goldknopf à l’attention de Binyamin Netanyahou.

Même son de cloche au sein du parti Shass: »Nous voulons apporter notre soutien au Premier ministre. Mettez en oeuvre la deuxième phase, les six ministres de Shass et le chef du parti soutiendront tout accord que vous concluerez ».

Rappelons que la phase actuelle de l’accord doit durer 6 semaines pendant lesquelles 33 otages seront libérés et une trêve est observée sur le terrain. La seconde phase doit permettre de libérer le reste des otages mais implique un arrêt total des combats.

Sur ce dernier point, le parti sioniste religieux Hatsionout Hadatit a été clair: si les combats ne reprennent pas, il quittera la coalition et fera tomber le gouvernement. Il explique que cesser les combats revient à laisser le Hamas régner sur la Bande de Gaza ce qui est contraire aux objectifs de guerre et mettrait en danger les citoyens israéliens. Hatsionout Hadatit exige la reprise des combats pour terminer d’éradiquer le Hamas.

Les partis orthodoxes ont toujours dit qu’ils soutiendraient un accord pour la libération des otages, quel qu’il soit. D’ailleurs, ils n’étaient même pas présents lors de la réunion du gouvernement qui a validé l’accord car elle s’est tenue un vendredi soir alors que Shabbat était déjà rentré. Ils se sont contentés de laisser un mot en disant qu’ils votaient pour l’accord, sans avoir entendu les tenants et les aboutissants de celui-ci.

Pour Yehuda Vald, le directeur du parti Hatsionout Hadatit, les ministres de Shass et de Yahadout Hatorah veulent par ce soutien aveugle amadouer les esprits au centre et à gauche afin d’obtenir des faveurs concernant la loi sur l’enrôlement des orthodoxes.

»D’où vient une telle insolence?! Laisser un mot et partir, appeler à l’arrêt de la guerre en sachant pertinemment que le Hamas restera et se renforcera. En fait, c’est nous qui irons nous battre et mourir avant et après le prochain massacre. Pas eux. Et tout ça pour quoi? Pour recevoir des applaudissements de la gauche et lui signifier qu’elle ne doit pas trop s’entêter en faveur d’une loi sur l’enrôlement des orthodoxes, en échange de quoi la gauche obtient ce en quoi elle croit: la capitulation face au Hamas. Quelle honte », a écrit Yehuda Vald sur son compte X.

Aussi bien Shass que Yahadout Hatorah ont nié tout lien entre leur position et la loi sur l’enrôlement des orthodoxes à l’armée. Ils insistent sur le fait qu’ils ont depuis le début défendu tout accord qui permettrait de ramener les otages suivant les instructions des grands rabbins auxquels ils se réfèrent.