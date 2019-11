Les propos tenus par Avigdor Lieberman contre les partis orthodoxes ont mis leurs dirigeants hors d’eux. Le député Moshé Gafni (Yahadout Hatorah) a été particulièrement virulent: « Cet homme corrompu sait-il même tout ce que nous faisons à la Knesset?? Enlevez vos chaussures avant de parler des partis orthodoxes et de la population orthodoxe. Qui êtes-vous, Lieberman? Rien qu’une nullité! »

Le président de Yahadout Hatorah rav Yaakov Litzman a lui-aussi tenu à réagir: « Nous avons été les témoins d’un lamentable et affreux spectacle donné par Avigdor Lieberman, pavé de mensonges, d’ignorance et haine, qui n’a rien à envier aux discours des plus grands ennemis de notre religion et de notre tradition à travers l’Histoire. Hélas, nous sommes obligés de constater que l’antisémitisme est de retour. Alors que le président de l’Etat appelle à la tolérance et à l’absence d’exclusion de populations entières, nous avons vu aujourd’hui à la Knesset un monstre de haine qui dépasse l’entendement. J’appelle les responsables politiques en Israël à prendre leurs responsabilités avant que nous en arrivions à une situation où des orthodoxes seront agressés suite à cette incitation odieuse de Lieberman ».

A Yahadout Hatorah on va jusqu’à évoquer des poursuites judiciaires contre Avigdor Lieberman pour diffamation.

Photo Flash 90