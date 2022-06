Samedi soir, le Grand Rabbin d’Israël, le Rishon Letsion, Rav Itshak Yossef a eu des mots très durs contre le député Itamar Ben Gvir. Il lui a reproché de transgresser la halaha en montant sur le Mont du Temple et n’a pas mâché ses mots.

Derrière cette attaque en règle, se trouveraient des considérations politiques. En effet, si l’on observe l’électorat orthodoxe ces derniers mois, on constate un glissement à droite de la jeunesse. Celle-ci aborde ses chefs politiques traditionnels avec une certaine méfiance, les soupçonnant d’être susceptibles de passer à gauche, à tout moment. Les jeunes veulent des gages à droite et Itamar Ben Gvir, religieux, jeune et très actif, leur apparait comme l’homme de la situation.

Rappelons que la lutte pour l’électorat orthodoxe ne date pas de ces derniers mois. Lors des dernières élections, Betsalel Smotrich avait déjà attiré un certain nombre d’électeurs de Yahadout Hatorah, ce qui avait exaspéré les chefs de ce parti.

Désormais c’est au tour de Shass de s’inquiéter de la progression d’Itamar Ben Gvir, que certains Rabbins essaient de décrire comme un provocateur qui ne se sent nullement lié par la halaha. Des sondages internes montrent que 20% des électeurs de Shass pourraient reporter leurs voix sur la Tsionout Hadatit aux prochaines élections.

Itamar Ben Gvir, quant à lui, veut calmer les esprits et réduire les coups à l’intérieur du camp de droite. Il a ordonné aux militants pour le Har Habayit de renoncer à la campagne qu’ils avaient prévu de lancer contre Arié Derhy après les propos du Rav Itshak Yossef. Ben Gvir a estimé qu’il s’agissait d’une ligne rouge à ne pas franchir afin de préserver l’unité du bloc de droite. »Il est vrai que certains politiciens sont sous pression quand ils voient le nombre de mandats que »Otsma Yehoudit » [le parti de Ben Gvir, ndlr] obtient dans tous les sondages et ma grande popularité dans la rue. Mais la façon d’y faire face n’est pas en créant des luttes internes qui nuisent à toute la droite. Notre but est d’atteindre les 61 mandats et la victoire de la droite, nous devons être concentrés sur cet objectif et agir en responsabilité », a déclaré Ben Gvir.

Photo: Yonatan Sindel Flash90