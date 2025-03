Le Likoud et la Droite de l’État ont officialisé un accord politique prévoyant la fusion complète des deux partis, qui présenteront ainsi une liste commune de candidats lors des prochaines élections à la Knesset. Suite à cette fusion, tous les membres du parti Droite de l’État seront intégrés au Likoud

L’accord stipule que dans le cadre des candidats réservés par le Premier ministre sur la liste du Likoud pour la 26e Knesset, le ministre Gideon Sa’ar, président de la Droite de l’État, aura le privilège de sélectionner le premier candidat réservé.

Cette fusion scelle la réconciliation entre Gideon Sa’ar et Benjamin Netanyahou, dont la relation a connu de nombreux rebondissements. Gideon Sa’ar a commencé sa carrière politique au sein du Likoud et est devenu l’un de ses membres les plus éminents, jusqu’à ce que des conflits avec Netanyahou ne le pousse à claquer la porte en 2020. Il s’est alors mis brièvement en retrait de la vie politique avant d’y revenir plus tard en fondant son propre parti, et en jurant de ne plus jamais collaborer politiquement avec Netanyahou.

En décembre 2023, deux mois après les événements du 7 octobre, Gideon Saar avait ainsi indiqué qu’un retour à son parti d’origine n’était pas d’actualité. « Ce n’est absolument pas à l’ordre du jour. J’ai quitté le Likoud il y a trois ans pour fonder le parti Nouvel Espoir, conscient de la nécessité d’un changement dans le pays. Seule cette décision a permis, après six mois, de former un gouvernement de changement », avait-il alors déclaré.

Il y a environ un an, Saar avait annoncé sa décision de dissoudre le Camp de l’Etat qui scellait son partenariat avec le parti Bleu et Blanc afin de rétablir immédiatement la formation Nouvel Espoir – Droite de l’État. Il était ensuite revenu au gouvernement comme ministre des Affaires étrangères et rejoint le Cabinet de guerre.

Commentant cette fusion, Gideon Sa’ar a souligné que le 7 octobre avait rebattu les cartes : « Après le 7 octobre, j’ai rejoint le gouvernement. Et aujourd’hui j’ai pris une autre décision cruciale : celle de retourner à la maison qui a été mon foyer pendant la majeure partie de ma vie d’adulte et de ma vie publique : le Likoud. Les divergences entre Benjamin Netanyahou et moi, d’un point de vue historique, seront considérées comme des nuances insignifiantes comparées aux intentions destructrices de nos ennemis et à la lumière des énormes défis qui nous attendent. »