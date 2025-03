Le chanteur David Deor et le producteur Guy Peled lancent un nouveau single qui inclut la voix d’Ohad Ben Ami, revenu de captivité, et qui transmet un message de foi et d’espoir.

Les deux artistes se sont associés pour ce projet musical après que Peled a approché Deor avec une proposition d’enregistrer une chanson ensemble. Cette collaboration a conduit à une création musicale unique, combinant différents styles et transmettant un message de connexion et de puissance de la foi, basé sur des passages du Livre des Psaumes et les paroles de l’ex-otage.

Dans la chanson, Ben Ami déclare : « Nous sommes un peuple très, très fort. Ce qui nous unit, c’est notre foi en Dieu, qui nous a soutenus et sauvés. Grâce à Dieu, je suis de retour ici après ma captivité, et cela ne fait que me renforcer. C’est mon message au peuple d’Israël. »

Il ajoute : « Notre foi est ce qui nous unit et nous donne de la force. Nous sommes ici pour gagner, pour continuer à lutter jusqu’à ce que le dernier otage rentre chez lui avec l’aide de Dieu. »