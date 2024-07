Omer Neutra est otage du Hamas depuis le 7 octobre. Il est né à New York et possède la citoyenneté américaine.

Cette nuit (mercredi à jeudi), heure israélienne, ses parents Orna et Ronen, ont prononcé un discours devant la Convention républicaine à Milwaukee en présence de Donald Trump.

Ils ont été accueillis très chaleureusement par le public et leur discours a été interrompu, à plusieurs reprises, par la foule qui les acclamait en scandant ”Bring Them Home!”.

Ronen a déclaré: ”Plus de 1200 personnes ont été massacrées le 7 octobre dont 45 citoyens américains. Omer est l’un des huit otages américains. Où est la colère face à cette attaque contre des Américains? Le Président Trump nous a appelés personnellement, nous savons qu’il est avec les otages, nous avons besoin de votre soutien pour mettre fin à cette crise et ramener les otages à la maison”.

Ronen et Orna se sont aussi adressés directement à leur fils: ”Omer, nous t’aimons et nous ne cesserons de nous battre pour toi”.