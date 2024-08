John Polin et Rachel Goldberg-Polin, les parents d’Hersh, otage à Gaza, ont été invités à prononcer une allocution devant la convention démocrate à Chicago.

Au moment où le couple est monté sur scène, la foule a scandé: ”Bring Them Home”, touchant aux larmes Rachel, la mère de Hersh.

Rachel a déclaré: ”En ce moment, 109 personnes qui nous sont chères sont détenues par le Hamas à Gaza, Juifs, Musulmans, Hindous, Bouddhistes. Ils sont citoyens de 23 pays différents. Le plus jeune est un bébé d’un an, le plus âgé un grand-père de 86 ans. Parmi les otages se trouvent 8 citoyens américains. L’un d’eux est notre fils unique. Il s’appelle Hersh. Il a 23 ans, et comme la vice-présidente Kamala Harris, il est né à Oakland en Californie”.

Elle a décrit la joie de vivre de son fils, son sens de l’humour, son amour pour la musique et pour les excursions.

”Le 7 octobre, Hersh et son ami Enar sont allés à un festival de musique au sud d’Israël. Le festival était présenté comme une fête pour la paix, l’amour et l’unité. Ils y sont allés aussi pour fêter les 23 ans d’Hersh”, a ajouté Rachel. Elle a expliqué que son fils avait été enlevé alors qu’il était gravement blessé au bras gauche. ”C’était il y a 320 jours. Chacun peut essayer d’imaginer la douleur et le supplice que John et moi ainsi que toutes les familles d’otages traversons”.

John, le père de Hersh a insisté: ”Le retour des otages n’est pas une affaire politique mais humanitaire. Le meilleur moyen pour y parvenir est un accord qui ramènera les 109 otages et mettra un terme à la souffrance des Gazaouis innocents”.

Pour finir, Rachel s’est adressée directement à son fils: ”Hersh, si tu nous entends, nous t’aimons. Sois fort, survis”.